Коронавирус в Москве, последние новости на 11 октября 2020 года: москвичей в магазинах штрафуют на 4000 рублей

За последние сутки выявили 4105 человек с COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом в Москве увеличилось за последние две недели. Только за последние сутки выявили 4105 человек с COVID-19.

В столице всеми силами пытаются остановить распространение вируса, в том числе проводят рейды по соблюдению масочно-перчаточного режима. Последняя проверка в 19 магазинах выявила 93 нарушителя среди посетителей магазинов «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Магнолия», «Спортмастер», а также в торговых центрах «Домодедовский», «Авиапарк» и «Щука».

- За нарушение посетителям грозит штраф до 4000 рублей, - сказал Олег Зверев, участковый уполномоченный ОМВД РФ по Хорошевскому району Москвы.

Оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на три месяца могут дворец спорта «Мегаспорт», где 10 октября прошел первый день соревнований на втором этапе Кубка России по фигурному катанию 2020 года. На спортивном мероприятии присутствовали и сотрудники Роспотребнадзора. Они выявили нарушения социальной дистанции и требований дезинфекции против COVID-19.

Нарушения выявили и в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре, и в Театре Луны. Их тоже могут оштрафовать до 500 тысяч рублей или приостановить их работу (концерты, выступления) почти на три месяца. И если в цирке не везде была нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования и недостаточно было санитайзеров, но в театре – проблем значительно больше.

- Отсутствовало дезинфицирующее средство и не было инструкции по его применению. Не проводилась текущая дезинфекция, то есть протирания контактных поверхностей. Нам не представили акт выполненных работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции, - сказала главный специалист управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

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