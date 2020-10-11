Москвичей предупредили об опасной погоде ночью 12 октября

На московскую область опустится туман Фото: Мария КОЛОСОВА

Жителей Московской области предупредили об опасной погоде в ночь с 11 на 12 октября. В ночь опустится туман, а это значит, что будет плохая видимость.

В Гидрометцентр России подчеркнули, что уровень погодной опасности определен, как желтый. Статус будет сохраняться до 10 часов утра 12 октября.

Кроме того, до полудня 12 октября в регионе продлён жёлтый уровень опасности из-за риска возникновения пожаров. Особо опасная ситуация наблюдается в Коломенском городском округе и городском округе Шатура.

Теплая и сухая погода в Московской области будет сохраняться ориентировочно до пятницы, 16 октября. В ночные часы температура не опустится ниже 3-5 градусов со знаком плюс, а в дневные часы будет до +18 тепла.

А к выходным, 17 и 18 октября, придут дожди, передает ТВЦ.

А вот новая рабочая неделя порадует москвичей аномальным потеплением. Воздух прогреется почти до 20 градусов тепла, такие показатели характерны для конца августа, пишет сайт argumenti.ru.