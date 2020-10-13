Почти 150 нарушителей масочного режима выявили за сутки на вокзалах Москвы

Рейды прошла на трех столичных вокзалах. Фото: Иван МАКЕЕВ

На московских вокзалах 13 октября выявляли нарушителей масочного режима: 147 человек были оштрафованы за то, что появились в общественном месте без перчаток и маски. Рейды проводились на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах столицы.

- Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» проведено обследование трех вокзалов - Казанский, Ленинградский, Ярославский. В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима, - рассказала главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.

Проверяющие не только провели с нарушителями профилактические беседы, но и составили протоколы. Теперь пассажирам без масок придется заплатить за свою беспечность штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В общественных местах — на транспорте, в магазинах, в организациях и учреждениях необходимо появляться исключительно в маске или в респираторе и в перчатках. Обязательное требование — соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

Мэр столицы Сергей Собянин попросить москвичей быть ответственными и не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких людей. С 5 октября глава столичного правительства обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Переводить работников на удаленку обязаны все организации, даже онлайн-магазины. На дистанционный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

На рабочих местах остаются только «критически важные» сотрудники, при отсутствии которых создается угроза для жизни и здоровья горожан, может быть причинен ущерб имуществу либо произойдет остановка производств непрерывного цикла. Требования о переходе на удаленку не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонной отрасли, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие стратегические отрасли.

В столичных школах продлили плановые школьные каникулы — вместо одной недели дети будут оставаться дома в течение 14 дней. Чтобы удержать школьников дома, власти Москвы приняли решение ограничить действие льготных проездных в общественном транспорте.

- Дети остаются детьми. Удержать их дома – задача сложная. Конечно, они могут выходить гулять. Но точно – не болтаться по торговым центрам. И тем более, ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, - подчеркнул Сергей Собянин.

Действие льготных проездных было также приостановлено для москвичей в возрасте 65+. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. При этом Сергей Собянин сообщил, что льготные проездные будут разблокированы в том случае, если их владельцам необходимо поехать за неотложной медицинской помощью.

- Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.