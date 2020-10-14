Большой Московский цирк отменил спектакли на октябрь из-за COVID-19 Фото: Архив "КП"

Ситуация с коронавирусом вынудила руководство Большого Московского государственного цирка отменить часть запланированных представлений. На сайте учреждения появилось сообщение, что выступления 21, 23, 28 и 30 октября не состоятся.

В цирке на проспекте Вернадского объяснили, что такое решение связано с неблагоприятной обстановкой по заболеваемости. Действительно, показатели растут ежедневно, медики советуют избегать мест массового скопления людей.

- В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной инфекции и в целях предупреждения ее распространения мы приняли непростое для нас решение – отменить спектакли, – цитирует сайт "Москва 24" сообщении цирка.

В начале октября в цирке произошла трагедия. Медведь напал на смотрителя, когда тот зашел в вольер. В результате молодой человек умер в реанимации от полученных травм.

Мать погибшего рассказала, что он с детства мечтал работать с животными, сообщает телеканал "360".