Писатель эротических романов задержан по подозрению в педофилии в Москве

Сотрудники полиции ищут других пострадавших от действий мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве сотрудники уголовного розыска раскрыли преступления сексуальной направленности, которые были совершены несколько лет назад. В поле зрения силовиков попали двое жителей столицы: одному из мужчин 57 лет, и, по данным силовиков, с 2008 по 2010 год он свершил несколько преступлений. Его жертвой стала девочка в возрасте 12 лет.

Как стало известно сайту mk.ru, в своей квартире на Ленинградском шоссе и по еще одному адресу он не однократно склонял ее к интимным отношениям.

Второму подозреваемому 56 лет, он примечателен тем, что издал ряд эротических романов, один из которых в 2009 году вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер».

Мужчина имел отношения с 14-летней девочкой в 2007 году. В сауне он совершил насильственные действия сексуального характера.

Сейчас по данному факту ведется расследование, полицейские устанавливают других жертв педофилов.