Билеты в театры и музеи столицы можно будет купить только онлайн

Билеты в театры и в музеи теперь можно будет купить только онлайн. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Билеты на концерты, выставки, спектакли или в музеи теперь можно будет купить только онлайн. Соответствующий приказ подписал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. Привычные всем кассы закроются уже с 19 октября: вместо них москвичи будут покупать билеты на сайтах.

Ограничение связано с пандемией коронавируса, сколько оно продлится — пока неизвестно.

- В целях исполнения предписаний управления Роспотребнадзора по Москве и соответствующих требований, утвержденных приказами департамента культуры Москвы, приказываю: учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме, - сообщается в приказе.

Купить билеты можно будет как на сайтах самих музеев, концертных залов и других учреждений культуры, так и на многочисленных онлайн-площадках билетных операторов. Главное условие — места на зрелищные мероприятия должны продаваться с обязательным соблюдением социальной дистанции. Это значит, что кресла слева, справа, впереди и позади от каждого конкретного зрителя должны пустовать.

- Для крайних рядов и мест возле проходов социальной дистанцией считается полностью свободное от других посетителей пространство либо расстояние от других посетителей не менее 1,5 м, - уточняется в приказе.

Большинство столичных музеев, концертных залов, театров и культурных центров уже давно освоили продажу билетов онлайн. Как показывает статистика, самые известные театры и музеи Москвы до 90% билетов реализуют именно в электронном виде. А проведенный весной 2020 года краудсорсинг-проект на сайте crowd.mos.ru продемонстрировал, что жители столицы считают развитие онлайн-сервисов приоритетной задачей для учреждений культуры Москвы.

Оплатить вход на выставку или спектакль теперь можно будет и на сайте мэра Москвы. На mos.ru запустят сервис продажи билетов в театры и музеи. Новый сервис, в числе прочих функций, поможет работе небольших площадок, находящихся в ведении Департамента культуры столицы. С 19 октября в онлайн-афише Москвы появятся более полутора сотен новых мест досуга и развлечений. Вниманию столичных зрителей будет дополнительно предложено до 15 тысяч мероприятий в год. В основном это учреждения культуры, расположенные не в центре столицы, а в других районах города, в том числе и в отдаленных.