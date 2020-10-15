Жителям Московской области дали рекомендации из-за ураганнного ветра

Жителей Московской области предупредили об ураганном ветре Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Московской области предупредили об опасности: 15 октября на регион опустится сильный ветер. Стоит соблюдать меры безопасности.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного отделения МЧС РФ, неблагоприятные метеорологические условия сохранятся до вечера текущего дня.

Порывы западного ветра могут достигать 17 метров в секунду. В связи с этим, гражданам рекомендуется выбирать безопасные маршруты движения, обходить неустойчивые объекты, деревья, ЛЭП, трубопроводы, мосты. Без крайней необходимости на улицу лучше не выходить. Не парковать автомобили под шаткими конструкциями, вдали от деревьев, сообщает «Подмосковье сегодня».

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT, когда в московский регион придут первые заморозки.

- В субботу, воскресенье, понедельник на 1—1,5 °С ниже нормы… В понедельник ночью -3…-2 °С, днём +2…+7 °С, -отметил синоптик.