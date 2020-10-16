В ночь с 16 на 17 октября москвичам пообещали заморозки и мокрый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 16 на 17 октября в Москве и Московской области ожидаются заморозки. Местами температура понизится до отрицательных значений, а в целом по региону среднесуточная температура упадет сразу на 5 градусов.

По данным Гидрометцентра РФ, столбики термометров будут балансировать в значениях от минус 1 до плюс 1 градуса, в связи с этим возможен небольшой гололед. К тому же, в Подмосковье ожидается дождь, пишет РИАМО.

А вот в Москве вместо дождя будет идти мокрый снег. После обеда в столице стал разыгрываться ветер, к вечеру порывы усилятся до15–20 метров в секунду. В связи с этим с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября действует желтый уровень погодной опасности.

В субботу, 17 октября воздух прогреется до +5... +7 градусов, а в воскресенье, 18 октября, до +6... +8 градусов, сообщает "Москва 24".