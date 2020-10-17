Московских водителей предупредили о гололеде 17 и 18 октября

Водителям посоветовали быть осторожнее из-за гололеда Фото: Андрей ЗАМАХИН

В Москве и Московской области закончились погожие деньки, погода резко взяла курс на похолодание. Еще в четверг воздух прогревался до отметки почти в 20 градусов тепла, а в субботу не больше +6…

К вечеру станет еще прохладнее, опустится дождь, местами с мокрым снегом. А к 21:00 возможно появление гололеда на дорогах.

Из-за сложных погодных условий Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах.

- Будьте аккуратны на дорогах, а если еще не сменили летнюю резину на зимнюю — лучше позаботьтесь об этом сегодня, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС отмечают, что опасные условия сохранятся с 21:00 17 октября до 15:00 18 октября, пишет РИАМО.

В воскресенье возможно усиление ветра до штормовых значений, температура воздуха прогреется до +10, пишет «Подмосковье сегодня».

Кстати, в Перми 17 октября выпал первый снег.