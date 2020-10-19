Собянин рассказал о планах борьбы с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Если жители столицы будут соблюдать установленные в Москве меры ограничения по борьбе с COVID-19, тотального карантина в столице удастся избежать, считает мэр города Сергей Собянин.

- Я прекрасно понимаю огромную усталость от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году. Но приуменьшать опасность и, тем более, делать вид, что ее не существует - это не выход. Сегодня, как никогда, необходимо быть максимально открытыми и честными. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение, - написал Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. - В конечном счете, мы делаем выбор не между плохим и хорошим. Все решения - плохие. Выбирать приходится меньшее из двух зол. Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более жесткие, более радикальные и более неприятные меры. Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей.

Сегодня столица находится на первом месте среди российских регионов по числу выявляемых случаев COVID-19. А по количеству госпитализаций и диагностированных пневмоний – на 30-40 месте. Сейчас в больницах города лечатся около 10 тысяч человек. Примерно тысяча пациентов лежит в реанимации на искусственной вентиляции легких.

- В любом случае это много, - считает мэр Москвы. - Почему нельзя создать столько больничных коек, сколько потребуется для лечения больных? Всякая система имеет свои пределы. Количество больничных коек не может быть безграничным.

В столице развернуто 15 тысяч специализированных коек для борьбы с коронавирусом. Даже при том числе госпитализаций, которое проводится сейчас, они обеспечивают 50-процентный запас. Кроме того, все больницы и поликлиники города оказывают плановую помощь. Но если горожане не будут соблюдать элементарных правил индивидуальной защиты, то все 15 тысяч коронавирусных коек в скором времени будут заняты, предупреждает мэр.

- Просто разворачивать в новых корпусах дополнительные койки не получится, так как для них требуется медицинский персонал, который и без того уже работает на пределе, - подчеркнул Собянин.

Пока человечество не придумало надежных способов лечения и лекарств от неизвестной ранее науке пандемии, только соблюдение противоэпидемиологических мер может остановить распространение вируса.

Мэр столицы также рассказал, что в ноябре столица получит первые крупные партии вакцины от коронавируса. Массовая вакцинация жителей Москвы начнется в декабре-январе.

- И это станет окончательной победой над пандемией, - отметил Сергей Собянин.

Напомним, мэр Москвы обязал всех работодателей столицы с 5 октября отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. На дистанционную работу должны уйти люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Кроме того, режим самоизоляции необходимо соблюдать всем пожилым москвичам.

Школьники столицы с 19 октября продолжат обучение в дистанционном режиме. На занятия после каникул вышли только ученики младших классов –с первого по пятый. Распоряжение мэра о занятиях старшеклассников на дому будет действовать до 1 ноября.

С 12 мая в Москве установлен масочный режим. В общественном транспорте, в магазинах, организациях и учреждениях необходимо надевать перчатки и маску. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты составляет 5 тысяч рублей.