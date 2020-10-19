Москвичам пообещали потепление в конце рабочей недели

В Москве ожидается потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К концу рабочей недели температура воздуха в Москве поднимется до 14 градусов. И хотя в начале недели будет заметна тенденция к похолоданию, горожан ждет сухая приятная погода.

Как сообщили синоптики, в понедельник, 19 октября, в Москве воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, местами возможны небольшие осадки.

«Столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. <...> Максимальная температура воздуха в Москве 5-7, по области 2-7 градусов», - цитирует метеорологов РИАМО.

Небольшие осадки и прохладный ветер также ожидаются и во вторник. Однако к концу недели погода начнет заметно улучшаться. В Гидрометцентре добавили, что вероятность дождей и облачность будут сохраняться, однако в регионе станет заметно теплее и комфортнее, передает Москва 24.

В выходные температура воздуха и вовсе превысит климатическую норму. В субботу ожидается потепление до +11, а в воскресенье до +10 градусов, передает агентство «Москва».