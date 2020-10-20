Москвич скончался после травли тараканов

Москвич надышался дихлофосом во время травли тараканов и умер Фото: Shutterstock

Смертельное отравление получил 48-летний москвич во время обработки квартиры от тараканов. Мужчина решил справиться с паразитами самостоятельно и вдохнул слишком много отравы.

Отмечается, что мужчина проживал со своей гражданской супругой в отдельной квартире, однако пара отправилась в другую свою квартиру за квитанциями по оплате. На месте они увидели, что в помещении много тараканов, и мужчина решил на следующий же день травить паразитов.

Уже в шесть утра москвич отправился в квартиру с различными отравляющими средствами, в том числе с дихлофосом. Однако сам не стал пользоваться повязками или респиратором. По всей видимости, мужчина вдохнул слишком много вредных веществ.

После того, как он покинул квартиру, он пожаловался жене на сильный кашель и одышку. Однако несмотря на недомогание мужчина отправился на работу, где вскоре начал задыхаться и все-таки вызвал бригаду «скорой помощи».

Медики госпитализировали москвича в ГКБ им. Н.И. Пирогова, однако спасти жизнь пациенту так и не удалось, передает сайт mk.ru.