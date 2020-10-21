Столичные учителя 21 октября провели почти 150 тысяч уроков в МЭШ

Дистанционные занятия московских школьников проходят в МЭШ.

Московские учителя в среду, 21 октября провели более 150 тысяч уроков в МЭШ. Несмотря на большую нагрузку, платформа работает стабильно. Всего у Московской электронной школы более 2 миллионов пользователей. Одновременно к урокам подключаются около 600 тысяч педагогов и школьников.

- Сейчас Московская электронная школа работает стабильно, несмотря на серьезную нагрузку. Почти 150 тысяч уроков 6-11 классов столичных школ сегодня прошли в МЭШ. Это 93% от общего числа всех занятий. Всего за день в Московской электронной школе провели почти 4 миллиона сессий онлайн-уроков, - рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

По словам представителей Департамента образования, команда МЭШ отслеживает качество процессов в системе 24 часа в сутки и адаптирует платформу к резко увеличившемуся числу пользователей.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 московские школьники с 5 октября провели дома на каникулах не одну плановую неделю, а две. По решению мэра Москвы Сергей Собянина все школы столицы увеличили срок каникул, чтобы обеспечить изоляцию детей из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

С 19 октября после каникул на уроки вышли только ученики начальных классов (с 1 по 5-й). Старшеклассники (с 6-го по 11-й классы) с понедельника перешли на дистанционное обучение. Также в Москве временно прекратили работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

Чтобы защитить педагогов от риска заражения COVID-19, в московских школах вводится новая форма обучения – тьюторство. Учителей старшего возраста и преподавателей с хроническими заболеваниями временно заменят студенты и выпускники педагогических вузов, которые станут тьюторами. Опытные учителя будут оказывать тьюторам помощь и контролировать процесс обучения в дистанционном режиме в статусе старших наставников.

Напомним, по распоряжению мэра Сергея Собянина, с 5 октября в Москве были временно заблокированы льготные транспортные карты учащихся. Это было сделано для того, чтобы уберечь детей от инфекции и побудить их оставаться дома. С 19 октября льготные проездные для учеников младших классов были разблокированы, а вот действие транспортных карт старшеклассников по-прежнему приостановлено.

Ранее Сергей Собянин заявил, что если москвичи будут соблюдать установленные в городе меры ограничения по борьбе с COVID-19, тотального карантина в столице удастся избежать.

- Я прекрасно понимаю огромную усталость от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году. Но приуменьшать опасность и, тем более, делать вид, что ее не существует - это не выход. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение, - написал Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. - Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более радикальные и более неприятные меры. Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей.