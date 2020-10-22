Сбер, ВТБ, Mаil.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки в офисах

Предупреждения получили десятки компаний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятки компаний, чьи офисы расположены в Москве, получили предупреждения мэрии об обязательном переводе на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. В списке работодателей, получивших письма с напоминанием о грозящих им штрафах за невыполнение эпидемиологических мер, значатся Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru.

В своем письме московские власти предупреждают: в случае, если числящиеся на удаленке сотрудники вернутся на рабочие места в офис, компанию ждут наказания и штрафы. Как сообщил РБК источник, близкий к столичной мэрии, в документе указано, что Сбербанк сообщил о переводе на дистанционную работу 9956 сотрудников, РЖД — 13168, Mail.ru — 3233, а ВТБ — 11632 человек. Предупреждения были разосланы еще в несколько десятков компаний. Письма подписал глава департамента предпринимательства мэрии Москвы Алексей Фурсин.

- В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, а также во избежание привлечения к административной ответственности, просим предпринять меры по недопущению очного присутствия данных сотрудников на рабочих местах, - сообщается в документе.

Напомним, с 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. На дистанционный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. На рабочих местах остаются только «критически важные» сотрудники, при отсутствии которых создается угроза для жизни и здоровья горожан, может быть причинен ущерб имуществу либо произойдет остановка производств непрерывного цикла. Требования о переходе на удаленку не распространяются на медицинские организации, предприятия оборонной отрасли, корпорации «Росатом», «Роскосмос» и некоторые другие стратегические отрасли.

В числе мер борьбы с коронаирусом столичные власти приостановили действие льготных проездных на общественном транспорте для москвичей в возрасте 65+. Пожилым людям рекомендуется оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. При этом Сергей Собянин сообщил, что льготные проездные будут разблокированы в том случае, если их владельцам необходимо поехать за неотложной медицинской помощью.

- Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована, - написал Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Мэр выразил надежду, что если москвичи будут соблюдать установленные в городе меры ограничения по борьбе с COVID-19, тотального карантина в столице удастся избежать.

- Я прекрасно понимаю огромную усталость от того, с чем пришлось столкнуться в 2020 году. Но приуменьшать опасность и, тем более, делать вид, что ее не существует - это не выход. Только трезвая оценка ситуации позволит найти верное решение, - написал Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы. - Но если сегодня ничего не делать, то завтра придется принимать более радикальные и более неприятные меры. Мне кажется, в Москве удалось найти оптимальный путь, двигаясь по которому мы сможем защитить уязвимые группы населения и сохранить достаточный объем плановой медицинской помощи. А с другой стороны, - сможем не допустить тотального локдауна, который нанесет непоправимый ущерб экономике и доходам людей.