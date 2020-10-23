Более ста новых трамваев запустят в Москве в 2021 году

Проект нового трамвая. Фото: mos.ru

В Московских трамвайных парках в 2021 году впервые появятся составы, способные вместить до 150 пассажиров. Компактный транспорт только с одной секцией запустят на тех маршрутах, которые не пользуются большой популярностью у жителей города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«В Москве есть маршруты, где даже в утренние и вечерние часы пик трамваи заполняются не полностью. На них мы запустим новые односекционные составы. У них будут все преимущества трамваев «Витязь-Москва», но меньше вместимость — в салоне одновременно смогут ехать до 150 человек», — цитирует Максима Ликсутова РИАМО.

Заммэра добавил, что в настоящее время таким трамваям выбирают название.

Всего на улицы столицы в следующем году выйдет 109 трамваев нового поколения, при этом 90 из них будут компактными. Остальные 19 будут трехсекционными и смогут обслуживать пассажиров на более востребованных маршрутах, передает Москва 24 со ссылкой на mos.ru.