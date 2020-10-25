«Для них будут созданы все условия»: Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о запуске новой программы поддержки стартапов StartHub.Moscow

Заммэра Москвы Наталья Сергунина Фото: Евгения ГУСЕВА

В большой системе программ по поддержки малого и среднего бизнеса в Москве появилась еще одна. Проект StartHub.Moscow будет поддерживать технологичные стартапы, которые находятся на ранних стадиях роста. Интенсивный курс по развитию бизнеса будет проходить с участием опытных наставников и экспертов. Они помогут начинающим компаниям увеличить доходность, доработать свой продукт и вывести его на новый уровень развития.

- Стать участниками проекта StartHub.Moscow смогут 100 команд, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Для них будут созданы все условия, включая инфраструктуру с самым современным оборудованием, комплексную образовательную и консультационную поддержку.

Предприниматели знают, что едва ли не самый важный аспект успеха бизнеса - деловые связи, которые будут помогать развивать стартап. А уж для начинающих бизнесменов это вообще жизненно необходимо. По словам Наталья Сергуниной, в рамках StartHub.Moscow запланирована целая программа нетворкингов (так называют построение деловых связей в бизнесе) – на бизнес-завтраках, презентациях и других мероприятиях руководители стартапов смогут общаться с представителями крупных компаний и потенциальными инвесторами.

Заявка StartHub.Moscow уже стартовала. Ее можно подать до середины декабря на сайте Агентства инновация Москвы innoagency.ru. Принять участие в программе смогут юридические лица с уже готовыми проектами или минимально жизнеспособным продуктом (MVP). Финальный отбор сотни самых перспективных из числа подавших заявки пройдет уже в январе 2021 года.

- Резиденты StartHub’а станут частью инновационного бизнес-комьюнити, - говорит руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. - Программа нужна для развития и вывода на рынок столичных технологичных стартапов, привлечения инвесторов и крупного бизнеса к партнерству с ними.