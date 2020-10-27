Компании из Москвы заключили сразу 7 соглашений на крупнейшей в Азии выставке лицензирования брендов

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Московские компании продолжают интеграцию в международный бизнес - накануне наши предприниматели заключили сразу 7 соглашений на крупнейшей в Азии выставке лицензирования брендов.

Во время пандемии, как известно, активное развитие получили многие новые бизнес-форматы - на этот так или иначе влияет режим удаленки. В онлайн все больше уходят не только госуслуги и покупки, но выставки, конгрессы, форумы. Так, например, в этом году сразу в двух «измерениях» проходила и крупнейшая на Азиатском континенте выставка лицензирования Licensing Expo China 2020. Какая-то часть мероприятий прошла в привычном офлайне, с личными встречами (при соблюдении социальной дистанции, конечно). Но большинство участников за пределами Китая имели возможность проводить столь же эффективные переговоры и на интернет-площадках.

Участниками Licensing Expo China 2020 стали 14 компаний из Москвы. Помощь в этом предпринимателям оказал Московский экспортный центр, а все их расходы на участие покрыло Правительство Москвы - для помощи столичным предприятиям, участвующим в выставках в России и за границей, уже несколько лет действует программа «Сделано в Москве».

Как сообщают в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, «в состав коллективной экспозиции столичных компаний, организованной под единым брендом Made in Moscow, вошли пять анимационных студий, производители программного обеспечения для медиаинсталляций и управления медиаконтентом, звука для кино и анимации, а также компании по локализации и дистрибуции контента, управлению объектами интеллектуальной собственности и патентное бюро».

- Несмотря на то, что официально выставка Licensing Expo China 2020 проходила с 10 по 12 октября, онлайн-формат позволил столичным компания продолжать переговоры B2B на платформе мероприятия вплоть до 16 октября, - рассказал руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Далеко не все из 14 московских предприятий еще успели подвести итоги, но даже первые результаты оправдывают самые оптимистичные ожидания.

По словам Алексея Фурсина, всего участники из Москвы провели 86 деловых встреч онлайн. На данный момент заключено семь соглашений о сотрудничестве с зарубежными компаниями. Но в ближайшие дни это число может и увеличиться.

- Экспортный потенциал сделок для двух организаций, уже успевших его оценить, составляет порядка 950 миллионов рублей с трехлетним сроком реализации, - отметил глава департамента.

Например, компания «Новый Диск», крупный поставщик мультимедийного программного обеспечения для дистанционного обучения, подсчитала, что итогом нынешнего соглашения станут последующие контракты на 10 млн долларов.

Компания «Медиа Основа» (производство анимационных фильмов и сериалов) сейчас выбирает из числа участников выставки потенциальных контрагентов, которые готовы инвестировать в создание полнометражного мультфильма.

ООО «Патентное бюро АйПи Право» (регистрация товарных знаков и защита авторских прав) подписывает с китайскими компаниями сразу пять соглашений о намерениях. Среди новых партнеров, например, представитель платформы TikTok на территории Китая.

К слову, в этом году в выставке Licensing Expo China участвовали 227 компаний из Голландии, Гонконга, Китая, Кореи, России, Тайваня и Японии.