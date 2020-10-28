Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о текущей ситуации с COVID-19. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сергей Собянин сообщил о продлении в столице срока действия мер по борьбе с COVID-19. Мэр Москвы утвердил дистанционную учебу для школьников 6-11 классов еще на одну неделю — до 8 ноября. До 29 ноября будет действовать режим самоизоляции для пожилых горожан в возрасте 65 лет и старше. Также до 29 ноября продляется режим удаленной работы для сотрудников столичных предприятий. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы. О текущей ситуации с коронавирусом Сергей Собянин рассказал в своем персональном блоге.

Как отметил мэр, необходимости вводить новые ограничения в столице сегодня нет. Но и смягчение действующих мер является преждевременным. Впервые с начала осени темпы роста заболеваемости замедлились, однако ситуация может дестабилизироваться в любой момент.

- Итоги последних двух недель вселяют осторожный оптимизм. Нам удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики, - написал мэр Москвы. - Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%. При этом объемы тестирования продолжают расти. В прошлый четверг вышли на очередной рекорд – 93,2 тыс. ПЦР-тестов в сутки. Стабилизировался и уровень госпитализации – примерно 1200 пациентов ежедневно. Рост за неделю 3%.

Мэр сообщил, что городские власти открыли резервные госпитали на ВДНХ, Каширском шоссе, в Крылатском, Сокольниках и Коммунарке. С учетом дополнительных мест для пациентов с COVID-19 столичная система здравоохранения имеет достаточный запас прочности. По словам Сергея Собянина, сейчас свободно почти 5 тысяч коек для ковидных больных — это в 2 раза больше, чем месяц назад. Перепрофилировать под коронавирусные госпитали обычные больницы нет необходимости. В столице сохраняется достаточный объем экстренной и плановой медицинской помощи.

Тем не менее, ситуация может измениться в любой момент. И вслед за первыми признаками улучшения заболеваемость снова может резко подскочить.

- Многое зависит от объективных факторов – скорости формирования коллективного иммунитета, ситуации в соседних регионах и т.п. Но еще больше сегодня зависит от нашего поведения – выдержки, дисциплины и готовности соблюдать правила эпидемиологической безопасности, - предупредил Сергей Собянин.

Мэр объяснил, почему решил продлить режим дистанционного обучения для московских школьников.

- Во-первых, надо сохранить тенденцию к снижению заболеваемости школьников, а она уменьшилась за последние недели почти в два раза. И, во-вторых, предстоящая рабочая неделя является неполной. Среда, 4 ноября, будет выходным днем. По практике прошлых лет многие родители берут на эту неделю краткий отпуск, чтобы провести время с детьми, например, поехать на дачу, - рассказал Сергей Собянин, отметив, что решение о необходимости дальнейшего проведения уроков на дому будет принято на следующей неделе.

Продление до 29 ноября режима дистанционной работы для сотрудников столичных предприятий также поможет сдержать распространение коронавируса. По данным правительства Москвы, сейчас в удаленном режиме трудятся более 1,22 млн человек.

- Благодаря переходу на удаленку количество пассажиров общественного транспорта снизилось примерно на 40% по сравнению с обычным уровнем, что создало в общественном транспорте более разряженную ситуацию с меньшей вероятностью заражения, - отметил мэр. - В ближайшие недели очень важно сохранить эту ситуацию. Поэтому требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 года.