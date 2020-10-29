Утверждена стратегия развития транспортной инфраструктуры Московского региона

Собянин и Воробьев договорились о совместном развитии транспортной системы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились о совместной работе и подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона.

Как отметил столичный градоначальник, без единой стратегии невозможно полноценно развивать ни транспортную систему города, ни области.

«Транспортное сотрудничество с Московской областью является стратегическим, потому что совершенно очевидно, что без единой стратегии развития транспорта невозможно развиваться ни Московской области, ни Москве. Каждый день на дороги, которые соединяют Москву и Московскую область выезжают миллионы людей, которые пользуются и общественным наземным транспортом, и, собственно, личным транспортом», - заявил Сергей Собянин.

Мэр города добавил, что в настоящее время также разрабатывается единая билетная система во всем регионе, которая начнет действовать в январе 2021 года.

Он добавил, что пригородным транспортом и МЦД ежегодно пользуется около 2 млн человек.

«Огромное направление, которое есть - развитие МЦД, пригородного сообщения, по сути дела, наземного метро. Ежедневно по пригороду и МЦД проезжает около 2 млн человек. И год от года это сообщение становится комфортнее и интенсивнее», - подчеркнул мэр.