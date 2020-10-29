Онлайн-сервисы для малого бизнеса Москвы: Предприниматели получили более 30 тысяч услуг с начала года

Современные технологии упрощают множество рутинных процедур Фото: Shutterstock

Тем, кто открыл в Москве кофейню, магазин или любое другое собственное дело, теперь легче рулить бизнесом. Им помогают онлайн-сервисы на столичном портале mbm.mos.ru. В 2020 году такими услугами в столице воспользовались более 30 тысяч раз.

«На городском портале для малого бизнеса собрано много полезных функций, в том числе более 20 отраслевых сервисов, - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. - Они упрощают для предпринимателей различные рутинные процедуры, такие как регистрация фирмы, поиск подходящих помещений и другие. С начала 2020 года ими воспользовались свыше 30 тысяч раз. Это уже на треть больше, чем за весь прошлый год».

Недавно на сайте запустили новый сервис «Интерактивный помощник». Он адресно подбирает меры поддержки для конкретной компании или ИП по ИНН, рекомендует подходящие услуги и программы обучения.

Все онлайн-сервисы и услуги на mbm.mos.ru бесплатные. Доступ к ним открывается после регистрации в личном кабинете. Кроме того, на портале можно подать заявку на получение субсидий, записаться на участие в образовательных проектах и акселераторах.

ЧЕМ ПОЛЬЗУЮТСЯ ЧАЩЕ ВСЕГО

Среди наиболее востребованных в этом году сервисов:

1. «Консультация» - более 3,8 тысячи раз.

«Чаще всего представители бизнеса спрашивали у экспертов о мерах финансовой поддержки, запуске стартапа и налогообложении», — уточнил руководитель московского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

2. «Проверка контрагента» - 3,7 тысячи раз.

С помощью этого сервиса можно убедиться в благонадежности потенциального партнера перед заключением сделки.

3. «Формирование налоговой декларации по УСН» - более 1,9 тысячи раз.