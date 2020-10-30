Рабочая группа Госсовета обсудила выполнение поручений президента по борьбе с коронавирусом

В Госсовете обсудили меры противодействия коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по вопросам сдерживания коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«В пятницу, 30 октября 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица (губернаторы) субъектов Федерации», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на совещании обсуждались вопросы выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по противодействию COVID-19. В частности, рабочая группа обсудила возможность увеличения объемов тестирования, а также дооснащение лабораторий современным оборудованием.

В планах также есть создание телемедицинских центров и лекарственное обеспечении больных с COVID-19, находящихся на домашнем лечении.

Помимо этого на совещании обсудили масочный режим в общественных местах и дополнительные меры защиты для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, и пожилых людей.

Напомним, рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента России. Возглавил ее Сергей Собянин.