Под Москвой обезьяна и пони покусал детей во время кормления

Мартышка укусила девочку в зоопарке

В Московской области за выходные сразу две маленькие посетительницы пострадали в при общении с животными. Одну девочку укусила мартышка, а другую – пони.

Как сообщает сайт mk.ru, первое ЧП произошло в поселке Вербилки Талдомского городского округа. В выходной родители решили отвести детей в контактный зоопарк при отеле. Администрация разрешает вход на территорию всем желающим, и детвора с удовольствием общается с животными.

6-летняя девочка прихватила с собой морковь, чтобы угостить кроликов, но мартышке удалось разжалобить посетительницу, и девочка протянула ей угощение. Но в какой-то момент маленькая гостья не удержала равновесие и ухватилась двумя руками за ограждение клетки, этот жест мартышка восприняла за агрессию. Она мгновенно цапнула посетительницу за палец и спряталась в домике.

Второй случай произошел в посёлке Ольгино Дмитровского городского округа. На этот раз пострадала гостья из Санкт-Петербурга. Семья с 4-летней девочкой сняла домик в рыбацкой деревне, где проводила отпуск. В конюшне стояли лошади, и девочка решила угостить пони морковью, но лошадка не рассчитала сил и чуть не откусила девочке палец.

Всем пострадавшим сделали пострадавшим сделали прививки.