Победа в конкурсе и новые партнеры за рубежом: выпускники «Московского акселератора» рассказали о своих достижениях

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Выпускники программы Biomedtech проекта «Московский акселератор» после его завершения нашли партнеров и вывели свои проекты на новый уровень. Проект по масштабированию и развитию технологических стартапов проходил с 20 апреля по 16 сентября. Организаторами «Московского акселератора» выступают Агентство инноваций Москвы и Московский инновационный кластер, подведомственные столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

«В «Московском акселераторе» для разработчиков предусмотрены практические воркшопы и мастер-классы, индивидуальные консультации и групповые еженедельные встречи с наставниками для оценки прогресса команд. Программа построена таким образом, что по мере прохождения акселерации проекты участников превращаются в грамотно «упакованные» и готовые к успешному освоению рынка продукты, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Успехи выпускников подтверждают эффективность такого подхода. Спустя два месяца после завершающего демо-дня трека Biomedtech его участникам удалось вывести свои проекты на новый уровень, найти партнеров и организовать зарубежные поставки».

Например, победитель программы стартап PGX2, который помогает врачам выбрать оптимальные дозы лекарств, после завершения программы Biomedtech выиграл конкурс биомедицинских стартапов Patent Power 2020. Проект оказался лучшим среди 71 разработки. В качестве приза компания получила грант в размер 700 тысяч рублей.

Еще один выпускник трека Biomedtech — стартап MOBITRUCK — после участия в программе смог выйти на международный рынок. Компания создала бокс дезинфекции HumanDisBox, который может замерять температуру и распылять обеззараживающее средство в виде ультразвукового тумана. Теперь этот продукт доступен для покупателей из Чехии и Польши.

Программа Biomedtech стала вторым по счету в масштабной программе «Московский акселератор». Участие в нем приняли 30 команд в сфере биомедицинских технологий. Первый трек программы был посвящен цифровым сервисам в области ретейла, недвижимости и образования. Он проходил с 17 января по 28 апреля. Участие в нем приняли 20 команд.