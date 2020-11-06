Синоптики спрогнозировали последние теплые выходные в Москве

Москвичей ждут последние теплые выходные Фото: Евгения ГУСЕВА

В предстоящие выходные, 7 и 8 ноября, москвичей ждет теплая погода. Однако начиная с понедельника, температурный фон в городе изменится. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в выходные температура воздуха будет выше климатической нормы, местами может пройти кратковременный дождь. А вот уже в ночь на понедельник в городе резко похолодает.

«Уже в ночь на понедельник погода резко меняется. Во-первых, подрастает давление и центр Европейской России, в том числе Москва и Московская область оказываются в холодной части антициклона. В этой связи прекращение осадков, увеличение давления, будет переменная облачность», - цитирует Вильфанда телеканал «360».

В ночь на вторник жителей региона и вовсе ждут заморозки. Температура в столице может опуститься од нуля – минус пяти градусов.

Синоптики обещают, что на следующей неделе дневные температуры понизятся сразу на четыре-шесть градусов, а ночные – на семь-восемь. Как долго продержатся холода в городе, пока неизвестно, но до середины недели точно, передает сайт argumenti.ru.