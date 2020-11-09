Синоптики пообещали москвичам снег в ночь на вторник

Москвичей предупредили о снеге Фото: Из архива "КП"

В ночь на вторник, 10 ноября, жителей столичного региона ждет снег. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она озвучила прогноз на ближайшие дни.

«Новая неделя в столичном регионе началась с похолодания. Температура воздуха понизилась относительно воскресного дня на 8 °С, местами на 10 °С. В понедельник погоду уже будет определять антициклон. Он будет усиливаться, в середине недели центр этого атмосферного вихря окажется практически над Москвой. Большую часть недели погода будет облачная, с прояснениями и без осадков. Только в ночь на вторник местами может опуститься небольшой снежок», — цитирует синоптика RT.

По прогнозам специалиста, всю неделю в городе температура воздуха продержится на уровне от -3 до +2 градусов.

Помимо этого с вечера понедельника, 9 ноября, в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, пишет РИАМО.

Добавим, ранее сообщалось, что во всех районах Подмосковья уже подготовлена снегоуборочная техника. Также в Московской области определены зоны складирования снега на случай серьезных осадков, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».