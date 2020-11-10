Полиция задержала кредитного мошенника в Люберцах

Полиция задержала мошенника Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковных Люберцах полиция задержала молодого человека, который оформил кредит по чужому паспорту. Мужчина попытался приобрести на полученные деньги телефон, но был задержан. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратился сотрудник службы безопасности одного из местных магазинов.

«Мужчина заключил кредитный договор, используя паспорт другого гражданина. Согласно исследованию, в паспорте, предъявленном злоумышленником, производилось изменение первоначального содержания, а именно замена фотографии. Правонарушитель пояснил, что документ он приобрел через сеть Интернет и вклеил свою фотографию», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Задержанным оказался ранее судимый 20-летний молодой человек. При задержании мошенник попытался скрыться, но полиция перехватила его. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования. В настоящее время полиция проверяет его на причастность к другим аналогичным преступления, предает РИАМО.