«Удалось не только сохранить рабочие места, но и создать новые»: В Москве подвели итоги работы акселератора для ресторанного бизнеса

Фото: i.moscow (форум)

Не секрет, что одна из сфер бизнеса, которая пострадала во время пандемии коронавируса больше всего, - общепит. Во время вынужденного «карантина» тысячи кафе и ресторанов были вынуждены встать на паузу. При этом в Москве существуют десятки образовательных программ с участием экспертов и успешных бизнесменов, которые помогают стартапам, начинающим предпринимателям правильно отстроить все процессы и выйти на новый уровень. Самый востребованный формат - акселераторы. Это интенсивные (и что важно бесплатные для бизнеса) учебные программы, участники которых имеют возможность общаться со звездами той или иной индустрии и выполняют тестовые задания.

В июле стартовал Акселератора ресторанной отрасли - он был организован ГБУ «Малый бизнес Москвы», которое подведомственно столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Позади 10 недель интенсивной работы!

- В бизнес-интенсиве приняли участие 26 предпринимателей из 110 кандидатов, подавших заявку», - рассказывает руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Часть из них смогли расширить круг партнеров и оптимизировать цепочки поставщиков. Другие - увеличить выручку за счет введения сервисов по доставке и открытия новых точек.

Алексей Фурсин отмечает, что благодаря акселератору предпринимателям, принимавшим в нем участие, «удалось не только сохранить рабочие места, но и создать новые».

- Благодаря участию в акселераторе мы проработали вместе с трекерами (так называют людей, которые занимаются организацией и контролем команд в учебных программах, - Авт.) гипотезы по улучшению наших бизнес-показателей и стратегии развития, - владелец ресторана «Колесо времени» Герман Вотрин, который пришел на проект, чтобы запустить собственную службу доставку полезной пищи. - Запустили доставку готовых рационов для здоровой сбалансированной программы питания, разработали линейку питания для мам детей-грудничков.

Сразу в два раза после участия в акселераторе увеличил свою прибыль совладелец сети караоке-баров «Черный какаду» Роман Герцев. Еще одним позитивом успешной работы на проекте стало новое заведение, запущенное - казалось бы - в некий кризис.

- Наша команда ставила амбициозные цели по увеличению выручки за счет наполняемости заведения и повышения среднего чека, - объясняет предприниматель. - Все задачи и показатели были достигнуты. Мы увеличили выручку в два раза и открыли бар для проведения квизов. В декабре этого года запустим доставку бизнес-ланчей в офисы, а также планируем привлечь новых посетителей за счет проведения интеллектуальных игр как нового формата досуга.