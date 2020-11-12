Девушка получила ожог во время поездки в автобусе Фото: Михаил ФРОЛОВ

22-летняя жительница Шатуры получила травму после поездки в городском автобусе. Молодая пассажирка попала в больницу с ожогом ягодиц.

Как сообщает сайт mk.ru, все случилось 11 ноября в автобусе, который следовал от шатурской автостанции до поселка Мишеронский. Пассажирка зашла в салон одной из первых и села на свободное кресло в двух рядах от водителя.

Когда народу стало больше, подвинулась к окну и буквально через пять минут почувствовала нестерпимое жжение пятой точки.

Щипало так, что на глазах навернулись слезу. Пассажирка поспешила выйти на улицу и даже сняла джинсы. Когда стало понятно, что кожа сильно травмирована, девушка вызвала скорую помощь.

Пострадавшую доставили в больницу с химическим ожогом второй степени. В больнице врач предположил, что подобное повреждение возможно от щелочного средства.

Сотрудники местного ПАТП отмечают, что щелочная жидкость в автобусе находится только в батарее аккумулятора, но протечь в салон она не может ни при каких обстоятельствах.

Возможно, кто-то из пассажиров пролил на сиденье жидкость для прочистки труб или какую-нибудь другую промышленную жидкость.

Так как сиденья пластмассовые с тонкой велюровой обивкой, то разглядеть пятно достаточно проблематично.

После случившегося пострадавшей пришлось обратиться в полицию, проверку поручили участковому.