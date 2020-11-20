Заммэра Москвы Наталья Сергунина: «С начала года для поддержки бизнеса высоких технологий одобрены выплаты на 875 млн рублей»

Сумма различных субсидий и грантов, одобренных в нынешнем году для работающих в Москве технологических бизнес-проектов, достигли 875 миллионов рублей. Об этом заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала во время онлайн-встречи с участниками чемпионата мира Cybathlon 2020 - это крупнейшие мировые соревнования среди разработчиков технических средств реабилитации.

- Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей, - напомнила Наталья Сергунина. - Город создает для них инфраструктуру, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет субсидии и гранты. С начала 2020 года для поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты на сумму около 875 миллионов рублей.

По словам Сергуниной, в списке получивших финансовую помощь - 225 различных проектов. В частности это субсидии для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера на покупку оборудования и инжиниринг, а также гранты на реализацию комплексных инновационных проектов.

Напомним, чемпионат мира Cybathlon 2020 прошел 13-14 ноября и в нем приняли участие 54 команды из более чем 20 стран мира. В соревнованиях участвуют не только спортсмены с ограниченными возможностями, но и производители устройств, которые помогают в реабилитации - от роботизированных инвалидных колясок и экзоскелетов до бионических протезов. По итогам чемпионата мира в общекомандном зачете сборная России, основу которой составили кибатлеты из Москвы, вошла в ТОП-5 лучших команд. В свою очередь большинство технологий, которые представляли российские спортсмены - разработки компаний из Москвы.

- Мы гордимся тем, что наш экзоскелет трижды успешно прошел трассу, а Юра Сидоров смог поставить свой личный рекорд, - поделилась впечатлениями от чемпионата мира генеральный директор компании «ЭкзоАтлет» Екатерина Березий. - Гордимся, потопу что мы не создавали специальный «болид» для соревнований, Юра ходил в нашем серийном сертифицированном экзоскелете, который сейчас уже применяется в реабилитации и помогает людям восстанавливаться более чем в 60 клиниках в разных странах мира.

Стоит отметить, что из-за пандемии чемпионат мира среди кибератлетов впервые провели в онлайне - каждая из команд выступала на своих домашних аренах, которые были оборудованы с учетом всех требований оргкомитета Cybathlon 2020. Сборная России выступала на площадке в Центре спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта.