Подмосковная полиция задержала телефонных мошенников

Полиция задержала мошенников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции Московской области задержали двух мужчин, которые подозреваются в крупных махинациях. Обманным путем мошенники выманили у свой жертвы порядка 850 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что злоумышленники позвонили ей и представились сотрудниками Федеральной службы компенсации выплат. Они убедили женщину, что за ранее купленные ею биоактивные добавки, ей полагаются компенсационные выплаты. Что якобы приобретенные БАДы вредны для здоровья и женщина получит деньги.

«Для получения компенсации правонарушители убедили потерпевшую перечислить на их счета 850 тысяч рублей в виде налога», – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову РИАМО.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о мошенничестве. Фигурантов задержали в Санкт-Петербурге при содействии местной полиции. Мошенниками оказались двое мужчин 28 и 39 лет, один из которых ранее был судим. В настоящее время оба они находятся под стражей, проводится проверка на их причастность к аналогичным преступлениям, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».