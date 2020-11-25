В Мосгордуме предложили увеличить бюджет на развитие креативных индустрий Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мосгордуме обсуждается главный городской документ – бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.. Депутаты оценивают какие траты нужно пустить на здравоохранение, образование, развитие и другие сферы.

В настоящий момент все фракции готовят свои поправки, где оговорят, почему на то или иное направление стоит выделить дополнительные средства. «Единая Россия» выступает с предложением увеличить финансирование так называемых креативных индустрий.

Ставку на них сделали в крупнейших городах мира: Нью-Йорке, Лондоне, Гонконге и не ошиблись - вклад индустрий в ВВП в наиболее развитых странах составляет от 3 до 5%. Внушительные цифры, которые доказывают, что экономика находится в стадии перерождения.

В Москве тоже ощущается яркий, свежий тренд перехода к экономике креативного типа. Во главу угла ставятся интеллектуальные факторы производства, тон задают мода, дизайн, IT-индустрия, издательский бизнес и медиа.

- В наши дни драйвер экономического развития явно смещается из классических сырьевых отраслей в творческие. То есть, в те индустрии, где добавочная стоимость формируется за счет интеллектуальной собственности и интеллектуального потенциала, - отметил депутат столичного парламента Степан Орлов в беседе с АГН «Москва».

Парламентарий приводит цифры: а 2020 году в Москве работают порядка 60 тыс. предприятий и организаций сферы креативных индустрий, а также 54 тыс. 600 индивидуальных предпринимателей. Они обеспечивают рабочими местами 460 тысяч человек, и приносят впечатляющие доходы в бюджет.

По итогам 2018 года их выручка составила 3 трлн руб, а оборот отрасли порядка 3,5 млрд долларов. Что не уступает другим сферам московской экономики.

- Мы просто обязаны поощрять такие проекты. С 2019 года в Москве присвоен статус креативного технопарка ряду городских площадок. Первым стал технопарк Artplay. Сегодня работают еще 10 пространств, которые могут претендовать на статус технопарков. Это «Флакон», «Фабрика», «Винзавод» и другие, - отметил Орлов.

Заложенные в бюджет средства позволят предпринимателям пользоваться различными мерами поддержки. Например, претендовать на гранты или субсидии для приобретения оборудования.

Кстати, наступающий 2021 год официально объявлен ООН Международным годом креативной экономики. Так что ни один современный город мира не может полноценно развиваться без данной составляющей.