На международной конференции в Москве обсудят участие СМИ в противодействии терроризму. Фото: /interatr.org

В Москве пройдет XVI международная конференция по вопросам участия СМИ в противодействии терроризму. К обсуждению актуального вопроса привлекут лучших экспертов.

Организатором мероприятия выступает Международная академия телевидения и радио (IATR) при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Планируется, что в конференции примут участие журналисты и эксперты, представители зарубежных электронных СМИ и силовых структур.

Откроет мероприятие Леонид Млечин, председатель правления Международной академии телевидения и радио, руководитель дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России (ОТР).

Приветственное слово возьмет Илья Лазарев, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Он обозначит острые углы проблемы и ее актуальность.

В повестке заявлены следующие темы: изменение вектора журналистики в антитеррористической борьбе; киберугрозы и современные вызовы информационной безопасности; журналистика расследований и другие.