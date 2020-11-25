Вор похитил из пригородного коттеджа сейф с драгоценностями на 11 млн рублей

Полиция задержала вора Фото: Михаил ФРОЛОВ

В подмосковной Балашихе из частного дома вор вынес сейф, полный наличных денег и драгоценностей. Сумма ущерба составила около 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В ведомстве добавили, что похититель отжал оконную раму в доме на первом этаже и смог проникнуть в коттедж, пока хозяев не было.

«Злоумышленник похитил металлический сейф с деньгами и ювелирными украшениями. Общая сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей», - цитирует сообщение ГУ МВД интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По факту кражи полиция завела уголовное дело. Стражам порядка удалось задержать подозреваемого, им оказался 33-летний уроженец ближнего зарубежья. При обыске у него в квартире была найдена часть украденного имущества.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, пишет РИАМО.