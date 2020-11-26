Полиция задержала дилера с 20 килограммами наркотиков

Полиция задержала наркоторговца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция задержала в Московской области мужчину, подозреваемого в сбыте крупной партии наркотиков. В машине наркоторговца стражи порядка нашли около 20 килограммов мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что иномарку остановили на 78-м километре автодороги, а после решили досмотреть из-за подозрительного поведения водителя.

«В салоне машины на заднем сиденье инспекторы ДПС обнаружили сумку, внутри которой находилось 40 полимерных пакетов с мефедроном, общим весом около 20 килограммов», - цитирует сообщение ведомства интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Содержимое пакетов было отправлено на экспертизу, которая и подтвердила, что содержимое пакетов – наркотики.

Задержанный мужчина признался, что вез мефедрон из Белгородской области, чтобы сбыть в Московском регионе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фигурант отправлен под стражу, передает РИАМО.