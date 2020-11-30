Компании из Москвы победили в 8 номинациях из 8 на международной выставке пищевой промышленности

На днях 14 компаний из Москвы приняли участие в Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» - FoodExpo Qazaqstan 2020

Одна из «фишек» бизнеса в период пандемии коронавируса - в онлайн ушли крупнейшие международные выставки, форумы. Как показывает опыт последних нескольких месяцев, такой формат, пожалуй, не менее эффективен. Предприниматели теперь в рамках онлайн-выставок могут так же проводить переговоры, пусть и удаленно, заключать новые контракты.

На днях 14 компаний из Москвы приняли участие в Центрально-Азиатской международной выставке «Пищевая промышленность» - FoodExpo Qazaqstan 2020. Московский экспортный центр, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, организовал для них коллективную экспозицию - в рамках программы «Сделано в Москве».

- В рамках программы Правительство Москвы полностью покрывает расходы на участие столичных компаний в международных выставках, - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Всего под единым брендом Made in Moscow в этом году было организовано участие 172 предприятий Москвы в девяти мероприятиях.

Во время выставки FoodExpo Qazaqstan 2020 московские предприниматели провели более 40 деловых переговоров, по итогам которых заключались договора. При этом продукция москвичей получила на выставке самые высокие экспертные оценки.

В рамках конкурса-дегустации «Лучший продукт FoodExpo Qazaqstan 2020» прошли «соревнования» в 18 различных номинациях. Московские компании выставили 43 своих продукта в 8 номинациях. И в итоге вышли победителями во всех 8. Причем, в некоторых номинациях первые места занимали сразу несколько представителей бизнеса Москвы.

Например:

Номинация «Кондитерские изделия» - производитель шоколада под брендом Mojo Cacao, производитель натуральных леденцов с суперфудами LO-LI, а также компания «Современные чайные технологии».

«Снеки» - производитель попкорна «Юникорн», компания «Шелодон», выпускающая нутовые чипсы «Нутсы».

«Полуфабрикаты» - каши бренда 2RESONS от компании «Уруз-Мск» и овсяная каша с лесными ягодами от компании «АРИКОН».

«Варенье и джемы» - «Арта».

«Мед» - производитель мед-суфле PERONI.

«Приправы и специи» - панировка для хрустящей курочки и приправа для глинтвейна от компании «АРИКОН».

«Напитки безалкогольные» - тонизирующие энергетические напитки компании «Нью Энерджи Дринкс».

«Диетическое питание» - батончики мюсли, хрустящие отруби и вафли под брендом DIADAR.

Напомним, с 2016 компании, которые ориентированы на экспорт своей продукции, имеют возможность пользоваться мерами поддержки по программе «Сделано в Москве» - город субсидирует участие в международных конгрессах и выставках. Для таких предприятий Московский экспортный центр делает на крупнейших мировых площадках коллективные стенды под единым брендом Made in Moscow. Кроме того, существует формат MatchMaking, в рамках которого МЭЦ проводит для предпринимателей деловые встречи с потенциальными закупщиками, инвесторами и партнерами.

За пять лет этой помощью воспользовались уже более 950 компаний из Москвы. Они приняли участие в 50 международных выставках и провели более 16,9 тысяч деловых встреч.