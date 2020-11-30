Синоптики пообещали морозные ночи в первые дни декабря

Синоптики пообещали москвичам похолодание Фото: Влад КОМЯКОВ

В первые дни декабря в столичном регионе похолодает. В Москву и Подмосковье придет метеорологическая зима. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, местных жителей на будущей неделе ждет небольшой снег и отрицательные температуры.

«Мы ожидаем, что завтра у нас будет выпадать снег. Побольше будет ночью, поменьше днем. Температура воздуха в течение суток - минус 1 - плюс 1 градус. То есть к вечеру первого числа она уже станет отрицательной практически на всей территории столичного региона», - цитирует синоптика РИАМО.

Она добавила, что в ночь на среду, 2 декабря, в регионе ожидается небольшой снег, а температура опустится уже до минус трех градусов.

«Следующую порцию небольшого снежка мы получим 4 и 5 декабря. В ночь на 4 декабря будет минус 4 - минус 9 градусов и днем минус 1 - минус 6 градусов», - добавила Позднякова.

По словам эксперта, на этой неделе погода в Московском регионе приблизится к климатической норме и вместе с календарной зимой в Москву и область придет зима метеорологическая, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».