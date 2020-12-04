В Подмосковье полиция задержала иностранцев с 2 килограммами наркотиков

Полиция задержала обоих иностранцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Подмосковье сотрудники полиции задержали двух иностранцев, которые переводили с собой более двух килограммов наркотиков. Ими оказались молодые люди в возрасте 21 и 22 лет, граждане дальнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

Отмечается, что стражи порядка остановили машину с иностранцами на 246-м километре автодороги А-108.

«В ходе проверки документов и досмотра салона автомобиля полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой более двух килограммов», – цитирует начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову РИАМО.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ». По решению суда оба задержанные помещены под стражу, передает интернет издание «Подмосковье сегодня».