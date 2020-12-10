В Московском зоопарке вылупились краснокнижные лесные драконы

В Московском зоопарке появились на свет шесть краснокнижных драконов. Фото: mos.ru

В Московском зоопарке впервые родились детеныши лесного дракона. В заповеднике вылупились шесть маленьких ящериц редчайшего вида хамелеоновый гоноцефал. Лесные драконы занесены в Международную красную книгу

В зоопарке рассказали, что произошедший случай можно назвать уникальным. Дело в том, что лесные драконы крайне редко размножаются в неволе. До этого дня был известен всего один такой случай.

Интересно, что для разведения ящериц сотрудники зверинца вначале пытались вывести детенышей искусственным путем и отправляли кладки яиц в специальный инкубатор. Однако это не дало результата. И только когда кладку решено было оставить в террариуме, где живут ящерицы-родители, потомство появилось на свет.

Сообщается, что мать-ящерица сама выбрала место с оптимальными для клади условиями, и к удивлению сотрудников зоопарка в этот раз детеныши вылупились изо всех шести яиц, передает РИАМО.

Сразу после рождения маленьких драконов отселили в отдельный террариум. Дело в том, что в дикой природе новорожденные сразу же уходят от матери и начинают самостоятельную жизнь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».