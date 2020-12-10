Заммэра Москвы Наталья Сергунина: «9,7 тысяч московских компаний воспользовались программой субсидирования ставок по кредитам»

В Москве подвели промежуточные итоги программы льготного кредитования для малого и среднего предпринимательства (МСП). Напомним, она была запущена весной этого года, когда с началом пандемии коронавируса многие бизнесмены понесли серьезные финансовые потери. Многим тогда приходилось временно закрываться. При этом - продолжать выплачивать зарплаты персоналу, аренду. А где денег на это брать? В этой ситуации на помощь пришел город. Московские власти договорились с банками и запустили эту программу субсидирования кредитов для МСП. Так, по кредитам, которые были взяты до 15 апреля, город субсидирует 6% ставки, по тем, что после - до 8%. Получается, что столичные предприниматели, участвующие в этой программе, в итоге пользуются кредитами со ставкой от 3 до 7% годовых.

- За семь месяцев с момента запуска программы поддержку по ней получили больше 9,7 тысячи компаний, - сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. - Общий объем средств, привлеченных предпринимателями по льготной ставке, сегодня превышает 86 миллиардов рублей. Рассмотрение заявок банками продолжается.

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отмечает, что субсидирование кредитов - это лишь одна из мер поддержки, которая была принята в Москве в период пандемии.

- К настоящему времени помощь в рамках этих мер оказана 48 тысячам столичных компаний, - заявляет чиновник.

В программе льготного кредитования участвуют 11 ведущих столичных банков. Более 8 тысяч из 9,7 тысяч компаний, чьи кредиты субсидирует город, - клиенты Сбербанка. Они получили финансовую помощь на сумму более 54 млрд рублей. В работе еще около двух тысяч заявок от малого и среднего бизнеса на сумму в 13 млрд рублей.

- По информации банков, программа востребована среди компаний в сфере торговли, обрабатывающих производств, строительства и различных видов услуг, - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По данным Сбербанка, около половины из числа всех участников программы льготного кредитования представляют секторы торговли и ремонта разных видов транспорта. Также в списке самых активных обрабатывающие производства, а также компании, работающие в сфере науки, ветеринарии, рекламы, юридических услуг, инженерно-проектировочных работ, общепита.

Кстати, по договоренностям с Правительством Москвы Сбербанк также предоставляет участникам программы отсрочку платежей по основной сумме долга на срок до 6 месяцев. Эта опция для компаний, которые получили льготный кредит от 5 млн рублей и выше.

Около 300 представителей МСП получили льготные кредиты в «Совкомбанке» (на 8,4 млрд рублей). Банк «Открытие» выдал займы 70 компаниям (на 4,5 млрд рублей).