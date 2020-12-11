Опыт акселератора для московских компаний-экспортеров крупный международный маркетплейс будет распространять на другие страны

В наши дни для многих компаний успешный выход на экспорт означает грамотную работу с международными маркетплейсами - большими торговыми площадками в Интернете. И китайским «Алибабой» с американским «Амазоном» здесь все не ограничивается. В Европе, например, конкуренцию им составляют другие маркетплейсы. Крупнейший из них - Europages.com.

В Москве не первый год действует программа помощи компаниям, которые пытаются выйти на иностранные рынки. Это направление постоянно обрастает все новыми проектами. Один из них - акселератор для столичных экспортеров E-com Success, который организовали Московский экспортный центр (МЭЦ), подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития, французская штаб-квартира маркетплейса Europages.com - компания Visable, а также официальный оператор площадки в России компания «Гранд-Гектор». Программа стартовала в апреле, а 10 декабря прошло награждение победителей первого потока проекта.

- Участники в течение семи месяцев изучали основы электронной торговли и специальные навыки интернет-маркетинга, - рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - При этом в занятиях использовались не абстрактные тренировочные кейсы, а реальные бизнес-проекты слушателей. В результате предприниматели смогли не только получить новые знания, но и улучшить показатели своих компаний.

- По словам Алексея Фурсина, партнеры проекта E-com Success позитивно оценили уровень маркетинговой готовности столичных экспортеров.

- Они планируют распространить опыт московского акселератора на другие регионы своего присутствия по всему миру. В ближайшее время аналогичная программа стартует в Словении, - сообщил глава ДПиИР.

В течение более чем полугода специалисты обучали слушателей созданию цифровой экосистемы, эффективному привлечению покупателей, оптимизации описаний товаров под поисковые запросы потребителей, email-маркетингу.

Кстати, изначально из большого числа желающих отобрали 21 Московскую компанию, представляющих самые разные отрасли - туризм, юриспруденцию, лингвистику, пищевую промышленность, производство электроники, оборудования, мебели, одежды, косметики и др. В финал вышли лишь 6 компаний из 21 - производители дизайнерской мебели BELSI, медовых продуктов Peroni, шоколада из кэроба Royal Forest, приправ «Арта групп», оборудования для спутниковой навигации «КомНавРус», туроператор «Спектрум Трэвэл».

Победителем пилотного потока признали BELSI. В качестве награды компания получила бесплатное продление премиального статуса аккаунта на Europages.com еще на один календарный год. «Серебро» - у бренда натуральных продуктов из меда Peroni, «бронза» - у компании Royal Forest, которая производит шоколад из кэроба.

В ноябре стартовал второй поток. В нем принимают участие 32 компании.