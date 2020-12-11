Концентрация вредных веществ вблизи московских трасс сократилась более чем в три раза

За последние 10 лет концентрация вредных веществ в воздухе возле главных магистралей столицы сократилась более чем в три раза. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Проект по созданию транспортного каркаса вокруг Москвы помог сделать воздух в столице значительно чище. Система хорд и магистралей позволила разгрузить город, уменьшить число пробок на дорогах и, как следствие, снизить количество выхлопных газов. Как сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, за последние 10 лет концентрация вредных веществ в воздухе возле главных магистралей столицы сократилась более чем в три раза.

- За десять лет Москве удалось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферного воздуха, - отметил Кульбачевский. - С 2011 года в Москве зафиксировано значительное улучшение состояния атмосферного воздуха вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.

Еще недавно, в 2000-х годах томительное многочасовое стояние в московских пробках было для водителей печальной нормой. Сегодня ситуация в корне изменилась: благодаря новым развязкам на МКАД, дублерам и хордовым магистралям город удалось разгрузить от транспорта. При этом экологическая ситуация улучшилась не только там, где были построены новые дороги, но и на территории всего города. Это стало возможным за счет связности вылетных и кольцевых магистралей, дублеров, новой системы хордовых магистралей.

- Появляются новые более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути, - объясняет Кульбаческий. - За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города.

По словам главы природоохранного ведомства, старая радиально-кольцевая структура дорог давно признана мировыми и отечественными экспертами тупиковой. На смену ей пришла концепция транспортного каркаса с высокой связностью дорог и магистралей. Поэтому так важно завершить все проекты по строительству новых дорог и развязок: это не только окончательно решит транспортную проблему города, но и обеспечит экологический баланс.

- Вдоль 139 километров магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%, - сообщил Кульбачевский. - Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше.

Программа строительства транспортного каркаса Москвы стала крупнейшей среди мегаполисов Европы. С 2011 года в столице появилось более тысячи километров новых дорог и свыше 292 транспортных сооружений — мостов, тоннелей эстакад и других объектов. Кроме того, разгрузить город от транспорта позволило и строительство новых линий метрополитена. За последние годы в столице открыли 145 новых станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД).