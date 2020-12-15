Москва открыла уникальный публичный сервис по оценке тяжести пневмонии

Если "КТ-калькулятор" определяет тяжелую форму пневмонии, следует немедленно сделать компьютерную томографию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице открыли уникальный сервис, позволяющий определить тяжесть пневмонии. При диагностике COVID-19 используются технологии на основе искусственного интеллекта. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге на сайте мэра Москвы. Как сообщил столичный градоначальник, «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС.

- Пандемия резко ускорила внедрение цифровых сервисов в работу московского здравоохранения. Уже 10 месяцев для диагностики ковидной пневмонии мы используем «компьютерное зрение» – специальную программу анализа КТ-снимка легких, действующую на основе технологий искусственного интеллекта. Без этой технологии решить задачу массовой и точной диагностики ковидной пневмонии было бы практически невозможно, - рассказал мэр города. - Сегодня мы делаем следующий шаг в использовании искусственного интеллекта для диагностики COVID-19.

Сергей Собянин сообщил, что с марта 2020 года врачи вылечили от коронавируса более полумиллиона человек. Медики накопили огромный опыт лечения ковидных больных, который с успехом применяют сегодня. А современные технологии искусственного интеллекта позволяют на основе этих данных создавать новые сервисы диагностики.

- Совместно с исследователями МГУ им. Ломоносова мы разработали так называемый «КТ-калькулятор» – нейронную сеть для оценки степени поражения легких. Для этого данные анализов крови, сатурации, общей клинической картины пациентов, у которых была диагностирована ковидная пневмония, были сопоставлены с результатами КТ этих же пациентов. И теперь прошедшая обучение нейронная сеть поможет врачу спрогнозировать вероятность легкого (КТ 0-1), среднего (КТ 2) или тяжелого (КТ 3-4) течения пневмонии и принять решение о дальнейшей тактике лечения, - объяснил Сергей Собянин.

В случае, если калькулятор предполагает легкую форму пневмонии, можно отказать от проведения КТ. Если тяжелую – следует немедленно сделать компьютерную томографию, госпитализировать больного и начать интенсивное лечение.

- «КТ-калькулятор» уже встроен в московскую систему ЕМИАС. И мы открываем доступ к нему врачам не только Москвы, но и других регионов. Новый сервис станет дополнительным инструментом в помощь тем, у кого нет таких мощностей компьютерной томографии, как в нашем городе, - написал мэр. - Новая цифровая технология спасет немало жизней людей.

Как отметил Сергей Собянин, в основе «КТ-калькулятора» лежат технологии искусственного интеллекта, поэтому в процессе использования он будет постоянно обучаться и дополняться.

Распространение коронавирусной инфекции в Москве продолжается – за минувшие сутки в столице выявлено 5874 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 698084 человека. Выздоровели 524522 пациента, скончались 9945 больных.

С 5 декабря в столице началась добровольная вакцинация от ковида. Первыми прививку смогли сделать люди, находящиеся в группе риска – учителя, врачи и работники социальных учреждений. А с понедельника, 14 декабря, столичные власти расширили список профессий: теперь записаться на вакцинацию могут служащие МФЦ, работники культуры, а сотрудники сферы торговли и услуг. Сделать прививку могут учителя, врачи и другие сотрудники, работающие как в государственных, так и в частных организациях. В число групп риска также входит младший обслуживающий персонал, уборщицы, администраторы и другие работники, которым ежедневно по роду деятельности приходится сталкиваться с большим количеством людей.