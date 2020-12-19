Бар «Квартира» в Пресненском районе могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19

Барам, ночным клубам и ресторанам в Москве запрещено работать после 23 часов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Клубам, барам и ресторанам в Москве сейчас запрещено работать в ночное время – это одна из мер борьбы с коронавирусом. Однако не все заведения столицы соблюдают это правило. Бару «Квартира» в Пресненском районе грозит наказание: предприятие может закрыться на срок до 90 дней за несоблюдение антиковидных мер.

- Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией сегодня был проведен рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00. В частности, по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОН были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло. Все факты нарушений были зафиксированы, - рассказал журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

По его словам, сотрудники инспекции зафиксировали нарушения статьи 20.6.1 КоАП РФ, по которой юридическому лицу грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей (то есть кто-то из посетителей или персонала заболеет COVID-19), штраф вырастет до 1 миллиона рублей либо заведение закроют на 90 суток.

Помимо «Квартиры» в поле зрения проверяющих попало и соседнее заведение «Никуда не едем». В нем также обнаружили нарушения. Сергей Козлов отметил, что сотрудники ОАТИ в Москве установили еще несколько заведений, продолжающих работать в ночное время. Нарушения в них были скромнее, что, тем не менее, не освобождает предприятия от ответственности.

Напомним, в связи с карантинными мерами в Москве введен особый режим работы кафе, ресторанов и развлекательных заведений. До 15 января 2021 года дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23 до 6 часов. Это правило не распространяется на службу доставки готовой еды и торговли на вынос — они могут работать круглосуточно.

Кроме того, предприятиям сферы сервиса (кафе, рестораны, отели) рекомендуется использовать систему чекина для отслеживания посещений клиентов и сотрудников. Система регистрации по номеру телефона и QR-кодам введена для того, чтобы оперативно предупреждать персонал и посетителей о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Если у кого-то из клиентов или сотрудников будет обнаружен COVID-19, благодаря регистрации можно быстро оповестить об этом других людей, чтобы они немедленно сдали тест на коронавирус.

До 15 января будут действовать и ограничительные меры для учреждений культуры и спортивных мероприятий. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только онлайн - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Массовые спортивные и физкультурные мероприятия можно проводить только после согласования в столичном Департаменте спорта и в Роспотребнадзоре. В столице также временно приостанавливаются культурные, выставочные, просветительские и развлекательные мероприятия с участием зрителей.