Проект «Московское долголетие» с начала пандемии был переведен в дистанционный режим работы. За это время число его участников выросло в три раза – с 22 тысяч до 70 тысяч человек. За девять месяцев работы в онлайн-формате было проведено более 104 тысяч часов занятий.- Проект «Московское долголетие» в 2020 году развернул свой вектор работы на 180 градусов. Если до пандемии нашей главной задачей было мотивировать москвичей старшего поколения выйти из своих квартир для занятий в проекте, то сейчас важно, чтобы горожане из группы риска оставались дома и минимизировали личные контакты, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Для этого проект перешел в онлайн. Это удобный и безопасный формат, который помогает москвичам старшего поколения продолжать вести активный образ жизни, поддерживать социальные связи и с пользой проводить время дома. Учитывая положительный опыт проведения и заинтересованность москвичей старшего поколения в онлайн-занятиях, было принято решение оставить дистанционное обучение в качестве дополнительного формата работы проекта на постоянной основе.Работа кружков и секций «Московского долголетия» в очном формате была приостановлена с 16 марта. Тогда людям старше 65 лет было рекомендовано соблюдать домашний режим – чтобы предотвратить угрозу заражения коронавирусом. С этого момента занятия проекта «Московское долголетие» стали постепенно переводиться в онлайн-формат. Его занятия тогда посещали более 21 тысячи человек. На столичных площадках работали более 18 тысяч групп, занятия проводили 1440 организаций-поставщиков. Сейчас занятия в формате онлайн проводят 550 организаторов, работают более 2,5 тысяч групп по 30 направлениям. Число участников занятий выросло до 70 тысяч человек.Осенью стартовал новый сезон проекта: с октября список занятий для участников «Московского долголетия» был расширен. Помимо уже действующих активностей в него вошли занятия музыкой, театральным искусством, физическая подготовка, настольные и интеллектуальные игры. Кроме того, теперь для москвичей доступны два совершенно новых направления: «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии» («Пеший лекторий»).Напомним, проект «Московское долголетие» стартовал в столице в марте 2018 года. Он был организован Правительством Москвы для москвичей старшего поколения: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет, а также горожан, вышедших на пенсию досрочно. Это проект для москвичей, которые хотят вести активный образ жизни и использовать все возможности города для самореализации. Он не только помогает пенсионерам следить за своим здоровьем, но и объединяет людей, предоставляя возможности для общения, досуга, образования и занятий физкультурой.