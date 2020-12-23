Дистанционные обучающие программы для школьников, которые разрабатываются и реализуются в Москве, получили признание за рубежом. Программу «Курс молодого инженера» назвали победительницей международного конкурса открытых онлайн-курсов EdCrunch Award OOC - 2020 - в номинации «Лучший онлайн-курс в области инженерного образования». Причем, в финале российский обучающий онлайн-курс соперничал с 16 аналогичными программами из разных стран. А оценивали претендентов видные ученые и деканы ведущих технических вузов мира.Напомним, «Курс молодого инженера» был запущен в детском технопарке «Инжинириум МГТУ им. Н.Э. Баумана» (это один из многочисленных проектов Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы). Участники курса изучают композитные материалы, 3D-моделирование и робототехнику. Причем одна из его «фишек» состоит в том, что обучаться здесь могут дети, школьники с 7 по 11 классы, но и преподаватели, которые в будущем могли бы в качестве факультатива создать в своей школе инженерный кружок.Минувшей весной программа «бауманки» вошла в ТОП-5 национального конкурса «Кадры для цифровой экономики», а теперь забрала приз и за границей.- Победа курса в международном конкурсе показывает, насколько отечественное образование востребовано не только в России, но и за рубежом, - отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. - С момента запуска в ноябре 2019 года его прошли уже более двух тысяч человек из 42 стран.- «Курс молодого инженера» стал настоящим прорывом в дополнительном детском инженерном образовании, - уверена руководитель проекта «Инжинириум» Маргарита Стоянова. - Благодаря полному погружению в процесс и междисциплинарному обучению школьники и педагоги по всему миру смогли прикоснуться к лучшим практикам МГТУ им. Н.Э. Баумана.Кстати, запись на «Курс молодого инженера» осуществляется на сайте детского технопарка «Инжинириуме МГТУ им. Н.Э. Баумана» - inginirium.ru. Узнать всю подробную информацию о детских технопарках Москвы можно на их объединенной онлайн-площадке technopark-kids.ru.