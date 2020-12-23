В столице подведены итоги третьего трека программы «Московский акселератор». Нынешняя смена собрала самые интересные инновационные стартапы, которые могли применяться в финансовой отрасли. В частности - в банковском секторе. Поэтому в качестве партнеров нынешнего акселератора выступили крупнейшие российские банки.Напомним, «Московский акселератор» проводят Агентство инноваций Москвы, Фонд «Московский инновационный кластер», при поддержке столичного Департамента инновационного развития.Стоит отметить, что оргкомитет получил в общей сложности около 400 заявок. В качестве участников были допущены 32 проекта.- По итогам учебной программы стартапы запустили пилотные проекты с крупными банками на общую сумму более 12 миллионов рублей, - рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Кроме того, акселератор позволил им протестировать свои решения и получить дополнительные идеи для развития.Участники акселератора имели возможность встречаться с менторами - экспертами-практиками, которые координируют процесс обучения, специалистами банков-парнтеров.При этом итоговые проекты, которые были представлены в качестве стартапов, охватывают сразу восемь различных направлений - потребительские сервисы, идентификация пользователей, речевые технологии, автоматизация юридических процессов, антифрод-системы (оценка финансовых транзакций) и безопасность, управление инвестициями, скоринг (оценка кредитоспособности) и андеррайтинг (услуги финансовых учреждений), персонализация в секторе финансовых услуг.- Мы внимательно изучили решения 18 команд, - рассказал директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. - Из них фактически 7 участников пилотируются или планируют пилотироваться в 2021 году.- Мы выбрали несколько команд и их проектов, которые могут способствовать развитию нашего бизнеса в перспективе, - сообщила член Правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.Заинтересовались новыми стартапами представители Газпромбанка, банка «Открытие», Кредит Европа Банка, Совкомбанк, ПСБ и других.Кстати, после окончания курса акселератор продолжит курировать своих выпускников - в течение 6 месяцев им будут предложены различные образовательные мероприятия, а также встречи с потенциальными инвесторами.Стоит отметить, что в 2020 году в рамках «Московского акселератора» было запущено шесть треков. На текущий момент подведены итоги трех треков, их участники привлекли в качестве инвестиций более 150 млн рублей.