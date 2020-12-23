Москва на время пандемии не отказалась от главных городских проектов, они продолжают работать и развиваться. Об этом вице-мэр по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова рассказала телеведущей Софико Шеварднадзе. Инервью для программы «Просто о сложном» вышло в «Яндекс.Эфире».- Все проекты в медицине, которые мы запускали до коронавируса, мы все их реализовали, - отметила Анастасия Ракова. - Мы запустили программу модернизации поликлиник, мы ее не только реализуем, уже в конце года будут несколько поликлиник запущены, мы не остановили ни одну стройку, и мы не остановили ни одни торги по закупке оборудования в рамках КЖЦ (контрактов жизненного цикла - Ред.), что позволяет нам полностью переоснастить в ближайшие несколько лет парк тяжелой техники медицинского оборудования.По словам вице-мэра Анастасии Раковой, параллельно с лечением больных COVID-19 больницы и поликлиники Москвы продолжали плановое лечение. С весны медицинская помощь во время пандемии была оказана 500 тысячам горожан. Из них более 70% пациентов проходили лечение от COVID-19 амбулаторно. При этом все направления планового лечения, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, в том числе онкологическим больным, оказывалась в полном объеме.Напомним, Мосгордума 12 декабря приняла бюджет столицы на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годов. Одна из утвержденных депутатами поправок увеличивает расходы на капитальный ремонт медицинских учреждений и приведение их к единому московскому стандарту. На ремонт столичных поликлиник будет дополнительно направлено 5 млрд. рублей. Увеличение финансирования позволит провести ремонт быстрее. Более 40 медучреждений будут готовы к работе уже в 2021 году.Программа масштабной реконструкции медицинских учреждений была принята столичными властями в прошлом году. Она предусматривает капитальный ремонт 135 зданий, большая часть которых была построена с 1960 по 1980 годы. Они устарели и физически, и морально, и больше не могут обеспечивать современное качество и комфорт лечения. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, несмотря на трудности, вызванные пандемией, ремонт столичных поликлиник продолжится и будет выполнен в срок.- Московские поликлиники - лучшие в стране. В них работают опытные и преданные своему делу врачи и медицинские сестры, которые сегодня - в дни пандемии коронавируса - совершают настоящий профессиональный подвиг, - отметил мэр. - Казалось бы, сейчас не до комфорта. Главное - обеспечить своевременную диагностику COVID и получение помощи врача. Но победа над пандемией близка, и тогда для пациентов снова станут важными такие вещи, как возможность пройти обследование ближе к дому и комфорт приема у врача. Поэтому мы не стали останавливать городскую программу комплексной реконструкции московских поликлиник, принятую в прошлом году.По его словам, ремонт в 11 поликлиниках почти закончен. В декабре в них устанавливают современное оборудование, и в начале 2021 года медучреждения примут первых пациентов. Ремонт всех 135 поликлиник, внесенных в план реконструкции, будет закончен к 2023 году.