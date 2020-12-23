Ограничительные меры, введенные в столице, доказали свою эффективность, считает вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Благодаря режиму самоизоляции были спасены тысячи жизней, а распространение коронавируса в городе удалось замедлить. Об этом Анастасия Ракова рассказала в программе «Просто о сложном» Софико Шеварднадзе, выходящей в «Яндекс.Эфире».- Нет ни одной ограничительной меры, которая была бы бесспорной. Это всегда предмет дискуссии. Но власти приходится делать выбор, для того чтобы город дальше жил, развивался, а пандемия сокращалась. Конечно, это непростое решение, но я считаю, что оно абсолютно оправданно, - отметила Анастасия Ракова.В ответ на вопрос о необходимости введения весной режима строгой самоизоляции для горожан старшего возраста вице-мэр напомнила, что тяжелее всех коронавирусную инфекцию переносят именно пожилые люди. Во время болезни шансы летального исхода для них в разы выше, чем для других возрастных категорий.- Например, людей от 40 до 50 лет в среднем за весь сезон мы госпитализировали 20-25%, а от 60 до 70 лет - уже более 55% подлежало госпитализации, - рассказала Анастасия Ракова.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимости вводить новые ограничения в столице сегодня нет. Но и смягчение действующих мер является преждевременным. Москвичам 65 лет и старше до 15 января рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. С 19 октября старшеклассники Москвы проходят обучение на дому в дистанционном режиме. Сейчас в онлайн-формате учатся примерно 500 тысяч московских школьников. В очной форме занятия посещают только ученики младших классов, с первого по пятый.Уже несколько недель занятия в дистанционной форме проводятся и у студентов столичных вузов и колледжей. 10 ноября Сергей Собянин подписал указ о новых ограничительных мерах в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столице. Студенты городских вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение до 15 января, аналогичный режим работы столичное правительство рекомендовало применить в федеральных и частных высших и средних учебных заведениях Москвы. До 15 января льготные проездные карты учащихся, переведенных на удаленную учебу, будут заблокированы. Школьники и студенты для безопасности собственного здоровья должны соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу, рекомендует мэрия.Из-за сложной эпидобстановки московские власти установили дополнительные ограничения на работу учреждений культуры, развлекательных и досуговых центров. Многие развлекательные мероприятия, культурные, выставочные, просветительские события (в том числе приуроченные к Новому году) теперь проводятся в режиме онлайн. Количество зрителей в залах кинотеатров, театров и на концертах не должно превышать 25% от общего числе мест. Купить билеты на концерты или спектакли, в музеи или на выставки сейчас можно только в интернете - традиционные кассы закрыты в целях профилактики COVID-19. Кроме того, в Москве временно запрещена работа детских развлекательных центров, детских комнат, лагерей дневного пребывания, детских уголков в кафе, ресторанах и торговых центрах.