В пятницу, 25 декабря, в Москве ожидается сильная метель и ветер. Однако непогода продлится недолго, уже к выходным ветер стихнет, в городе будет облачно и почти без осадков. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.«Завтра днем ожидается метель и сильный ветер. Но уже к вечеру погода станет успокаиваться. В субботу будет облачно, временами небольшой снег. В течение суток в столице от -3 до -1 °С, по области к вечеру подморозит до -6 °С. Ветер стихнет, станет западным, 3,8 м/с. В воскресенье облачно с прояснениями. В ночь на 27 местами возможен слабый снег, а днем без осадков», - цитирует синоптика RT.В понедельник, 28 декабря, возможно временное понижение температуры -6…-3 °С и -9…-8 °С в ночные часы. Но после этого морозы отступят, уже во вторник температура в городе вновь приблизится к нулю.Напомним, ранее сообщалось, что в Москве до 25 декабря будет сохраняться желтый уровень погодной опасности. Жителей столицы предупредили о гололеде, порывистом ветре и мокром снеге, передает РИАМО.