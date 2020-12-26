Очередной рейд, проверяющий соблюдение антиковидных мер, закончился потасовкой посетителей высотного ресторана в «Москва-Сити». Клиенты работавшего ночью заведения «Birds», расположенного на 84 этаже башни «Око», подрались, покидая помещение, когда в него нагрянула проверка. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) и столичной полиции обнаружили, что ресторан, вопреки указу мэра Москвы, был открыт после 23 часов. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, предприятие будет привлечено к административной ответственности за работу в ночное время.- Ресторан Birds, расположенный по адресу 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 2, то есть в \\"Москва-Сити\\" на 84 этаже башни \\"Око\\", продолжал работу после 23 часов. На входе, при виде сотрудников ОАТИ и полиции, охрана предупредила работников ночного клуба о прохождении в здании рейда. Посетителей Birds спешно стали выгонять из зала, ликвидировать следы обслуживания на столах, - рассказал Ян Поповский. - В результате, когда инспекторы стояли внизу, в спускающимся вниз лифте между пьяными посетителями ресторана произошла драка. Бойцы ОМОН, принимавшие участие в рейде, разняли дерущихся.По его словам, посетители ресторана так спешили покинуть заведение, что в зале самого ресторана и в гардеробе образовалась толпа. Некоторые клиенты, даже завидев сотрудников полиции, продолжали сидеть за столиками и допивали из бокалов напитки. Сотрудники ресторана пытались вывести посетителей через запасные лифты и лифты апартаментов, обычно не использующиеся клиентами ресторана.- Требования социального дистанцирования грубо нарушались, средства индивидуальной защиты использовали не все. В зале ресторана на момент прибытия сотрудников ОАТИ и полиции в 00:05 на барной стойке оставались недопитые бокалы с алкоголем, на столах спешно убирали посуду, - отметил Ян Поповский. - На выходе из кассового аппарата был обнаружен открытый чек с указанием времени: 23:06.По итогам проверки заведение будет привлечено к административной ответственности за работу в ночное время. За это нарушение ресторану грозит штраф до 300 тысяч рублей либо остановка работы на срок до 90 суток по решению суда. Если окажется, что кто-то из клиентов или сотрудников заведения заболел коронавирусом, то за причинение гражданам вреда здоровью сумма штрафа вырастет до 1 миллиона рублей.Ранее инспекторы ОАТИ проверили еще один ресторан, нарушающий запрет на работу в ночное время. Сотрудники полиции были вынуждена выломать дверь ресторана «Choice Moscow», расположенного на Лужнецкой набережной. Заведение было открыто и принимало посетителей после 23 часов. Работники ресторана всячески препятствовали рейду: они заблокировали дверь в заведение и не открывали. Сотрудникам полиции пришлось вскрыть ее при помощи спецсредств.Напомним, особый режим работы предприятий сферы досуга в столице был введен указом мэра Москвы Сергеем Собяниным в рамках борьбы с пандемией COVID-19. До 15 января 2021 года барам, ресторанам, кафе, дискотекам, боулингам, ночным клубам, караоке и другим предприятиям общественного питания запрещено обслуживать клиентов по ночам, с 23:00 до 6:00. При этом службы доставки готовой еды и торговля на вынос продолжают работать круглосуточно, на их деятельность ограничения не распространяются.